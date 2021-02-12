Несколько аварий произошло за один день в Пензе

Сразу несколько дорожно-транспортных происшествий случилось за один день в Пензе. Об этом рассказали подписчики группы «Сова Пенза Авто» во «ВКонтакте».

На улице Богданова столкнулись грузовик и легковая машина. От удара фургон развернуло поперек дороги. Автомобили заняли всю проезжую часть. А на проспекте Победы у монумента «Самолет» «встретились» самосвал и Lada. Они тоже создали препятствие на дороге, сообщило ИА «Пенза-Пресс».

Еще одна авария произошла на улице Лермонтова у местной больницы. Здесь столкнулись «Газель» и иномарка. Пока нет информации о пострадавших в ДТП.