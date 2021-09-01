Несколько аварий произошло на трассе в Свердловской области из-за смога

На трассе Екатеринбург — Серов накануне произошло сразу несколько аварий. Установлено, что водитель Lada Priora врезался в грузовик в районе Нижней Туры, а в другой аварии пострадала иномарка. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на паблик «Екатеринбург-Серов» в соцсети «ВКонтакте».

«Густой дым на Серовском тракте спровоцировал массовое ДТП. Густой дым пришел со свалки, которая горит возле Нижней Туры», — рассказали администраторы группы. В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области отметили, что причиной массового ДТП стала плохая видимость. Информации о пострадавших нет. Однако в местном МЧС заявили, что сообщения о возгораниях на свалке не зарегистрированы.