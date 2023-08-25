Происшествия 25 августа 2023, 12:06 Нескольких пострадавших в ДТП в центре Калуги переведут на лечение в Москву Шапша: троих взрослых и ребенка, пострадавших в ДТП в Калуге, направят в Москву Пресс-служба МЧС

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Троих взрослых и одного ребенка, получивших травмы при наезде на пешеходов в центре Калуги, направят на лечение в Москву. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Решение о переводе четырех пациентов приняли по итогам телемедицинских консультаций. Одну пострадавшую направят в Институт имени Пирогова. Еще две женщины продолжат лечение в Центре травматологии и ортопедии имени Приорова. Одного ребенка направят в Российскую детскую клиническую больницу.

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«По всем остальным пациентам тактика текущего лечения одобрена. Лечение будет продолжено в региональных больницах», — написал Шапша.

Авария в центре Калуги случилась днем 24 августа. Автомобиль Toyota вылетел на тротуар и протаранил остановочный комплекс. В ДТП пострадали 11 человек, в том числе дети.

За рулем въехавшей в людей иномарки сидел 48-летний мужчина. Водителя задержали, освидетельствование показало, что он находился в состоянии наркотического опьянения. По словам источника «360», мужчина не раз нарушал ПДД и уже попадался на вождении в нетрезвом виде.