Происшествия 08 января 2024, 11:07 Нештатный сход авиабомбы произошел в ЛНР Глава ЛНР Пасечник заявил о нештатном сходе авиабомбы над Рубежным РИА «Новости»

Читать 360tv в

Над Рубежным в ЛНР произошел нештатный сход авиационного боеприпаса ФАБ-250, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. Это случилось при выполнении задач российским военным самолетом.

По словам Пасечника, обошлось без пострадавших. Жильцов расположенных у места ЧП домов пришлось эвакуировать. В пункте временного размещения находятся трое взрослых и двое детей, остальные решили остаться у родственников и друзей.

Реклама

Глава ЛНР заверил, что держит ситуацию на личном контроле. На месте работают сотрудники МВД, МЧС и военной комендатуры. Сейчас решается вопрос об обезвреживании боеприпаса.

В начале декабря Леонид Пасечник предупредил Украину о судебном иске. Власти ЛНР потребуют возместить ущерб, который бойцы ВСУ нанесли республике. Специальная комиссия ведет учет преступлений.