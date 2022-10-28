Несчастный случай произошел со столяром на тюменском заводе | 360°

Происшествия 28 октября 2022, 04:18 Несчастный случай произошел со столяром на тюменском заводе

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В Тюменской области на заводе по производству мебели серьезно пострадал столяр. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на трудовую инспекцию региона.

По данным информагентства, на мужчину упали древесно-волокнистые плиты. В результате он получил множество переломов.

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Причиной произошедшего стала некачественная организация деятельности. Работодателя пострадавшего намерены привлечь к административной ответственности.

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