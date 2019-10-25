Нервный срыв мог стать причиной стрельбы в военной части под Читой

В пятницу, 25 октября, военнослужащий ремонтно-технической базы под Читой открыл огонь по своим сослуживцам. В результате погибли восемь человек, еще двое получили ранения. Министерство обороны сообщило, что причиной такого поступка мог стать нервный срыв.

По данным ведомства, у военнослужащего мог случиться нервный срыв из-за личных обстоятельств, которые не имели отношения к службе. На место происшествия вылетела Комиссия Министерства обороны во главе с замминистра Андреем Картаполовым.

Военнослужащий открыл огонь по сослуживцам в пятницу, 25 октября, в 18:20 по местному времени (09:20 по Москве). Это произошло при смене караула. Солдат стрелял из табельного оружия. В результате восемь человек погибли, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в военный госпиталь, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Стрелка удалось задержать.