Происшествия 05 августа 2023, 13:20 Нервный приморец привел подмосковных силовиков к своему тайнику Shot: Подмосковные бойцы Росгвардии проследили за жителем Владивостока и вышли к тайнику РИА «Новости»

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Страх перед проезжающим в Мытищах патрульным автомобилем Росгвардии выдал жителя Владивостока, устроившего тайник в подмосковном лесу. Бойцы ведомства проследили за подозрительным мужчиной и вышли на его схрон. Подробности рассказал Telegram-канал Shot.

По данным авторов сообщения, бойцы заподозрили неладное, когда проходящий мимо патрульной машины мужчина резко прибавил ход и побежал в сторону леса. Росгвардейцы решили проследить за подозрительным прохожим и обнаружили, что он хранит в посадке тайник. Бойцы пресекли попытку подозреваемого уехать на своей иномарке.

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В ходе разбора схрона силовики обнаружили шесть канистр на 20 литров и более десяти бутылок с неизвестной жидкостью, предположительно горючим, тканевые перчатки и три мобильных телефона. Машина, на которой житель Владивостока пытался сбежать, оказалась оформлена на жительницу Молдавии. До выяснения всех обстоятельств приморца задержали.

Схрон с ручными гранатами и тротиловыми шашками в конце июля нашли на даче пожилой жительницы Воронежа рабочие, которые проводили там ремонт. Они вызвали на место сотрудников полиции, которые забрали весь арсенал и отправили его на экспертизу. Эксперты подтвердили, что боеприпасы настоящие. Правоохранители начали проверку для выяснения происхождения взрывчатки и появления ее на даче пенсионерки.