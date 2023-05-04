Происшествия 04 мая 2023, 19:12 Неразорвавшуюся авиабомбу обнаружили в селе Головчино Белгородской области Mash: неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-500 нашли в селе Головчино Белгородской области РИА «Новости»

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Авиабомба ФАБ-500 упала в селе Головчино Белгородской области в 10 километрах от границы с Украиной, но не разорвалась. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, авиационная бомба закопалась под землю на территории частного дома около недели назад. Хозяйка строения услышала звук удара и обнаружила воронку.

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Женщина вызвала на место падения ФАБ-500 специалистов. Они оперативно прибыли к воронке и эвакуировали с улицы 56 человек. Специалисты дождались завершения дождей для безопасности, после чего раскопали и обезвредили авиационную бомбу.

Боеприпас мог прилететь со стороны Харьковской области, написал автор Mash. ФАБ-500 состоят на вооружении ВС РФ и ВСУ. Чья именно бомба упала в Головчино, пока не установили.

Ранее снаряд ФАБ-500 упал на улице Шаландина в Белгороде. Авиационная бомба застряла в земле на глубине семи метров.