02 января 2024, 16:21
Неразорвавшийся украинский снаряд нашли в Белгороде
Демидов: взрывотехники обезвреживают неразорвавшийся снаряд в Белгороде
Взрывотехники Минобороны России приступили к обезвреживанию одного неразорвавшегося снаряда в Белгороде, сообщил в Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.
«Люди перевезены на безопасное расстояние», — добавил он.
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Судя по снимкам, опубликованным Демидовым, снаряд попал в частный дом, разрушив забор и стену. Позднее мэр заявил, что специалисты ликвидировали снаряд.
ВСУ не прекращают обстрелы приграничного российского региона даже в новогодние праздники. Днем 2 января украинские военные неоднократно атаковали Белгородскую область ракетами, выпущенными из РСЗО «Ольха».
По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате украинских ударов один человек погиб, еще пятеро получили ранения.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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