Важное 02 января 2024, 16:21 Неразорвавшийся украинский снаряд нашли в Белгороде Демидов: взрывотехники обезвреживают неразорвавшийся снаряд в Белгороде Личный Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова

Читать 360tv в

Взрывотехники Минобороны России приступили к обезвреживанию одного неразорвавшегося снаряда в Белгороде, сообщил в Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.

«Люди перевезены на безопасное расстояние», — добавил он.

Реклама

Судя по снимкам, опубликованным Демидовым, снаряд попал в частный дом, разрушив забор и стену. Позднее мэр заявил, что специалисты ликвидировали снаряд.

ВСУ не прекращают обстрелы приграничного российского региона даже в новогодние праздники. Днем 2 января украинские военные неоднократно атаковали Белгородскую область ракетами, выпущенными из РСЗО «Ольха».

По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате украинских ударов один человек погиб, еще пятеро получили ранения.