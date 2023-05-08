08 мая 2023, 15:27
Неразорвавшийся снаряд ВСУ вынесли из детского сада в Курской области
Губернатор Старовойт: неразорвавшийся снаряд ВСУ вынесли из детского сада в Теткине
Группа разминирования вынесла неразорвавшийся украинский снаряд из детского сада после обстрела ВСУ населенного пункта Теткино в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Неразорвавшийся снаряд вынесла группа разминирования из пострадавшего в результате обстрелов детского сада в Теткино», — написал он.
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Старовойт отметил, что детсад стал излюбленной целью националистов, хотя ради безопасности детей он не работает еще с весны прошлого года.
«Восхищаюсь мужеством сотрудников оперативных служб и жителей приграничных районов. Неонацисты наверняка попытаются испортить нам 9 Мая, но мы его отметим. Будем бдительны», — добавил глава региона.
Украинские боевики нанесли удар по деревне Теткино вечером в воскресенье, 7 мая. Под ударом националистов оказались детский сад, школа, шесть жилых домов. Всего националисты выпустили 10 снарядов.
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