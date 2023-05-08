Происшествия 08 мая 2023, 15:27 Неразорвавшийся снаряд ВСУ вынесли из детского сада в Курской области Губернатор Старовойт: неразорвавшийся снаряд ВСУ вынесли из детского сада в Теткине РИА «Новости»

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Группа разминирования вынесла неразорвавшийся украинский снаряд из детского сада после обстрела ВСУ населенного пункта Теткино в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Неразорвавшийся снаряд вынесла группа разминирования из пострадавшего в результате обстрелов детского сада в Теткино», — написал он.

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Старовойт отметил, что детсад стал излюбленной целью националистов, хотя ради безопасности детей он не работает еще с весны прошлого года.

«Восхищаюсь мужеством сотрудников оперативных служб и жителей приграничных районов. Неонацисты наверняка попытаются испортить нам 9 Мая, но мы его отметим. Будем бдительны», — добавил глава региона.

Украинские боевики нанесли удар по деревне Теткино вечером в воскресенье, 7 мая. Под ударом националистов оказались детский сад, школа, шесть жилых домов. Всего националисты выпустили 10 снарядов.