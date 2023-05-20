Происшествия 20 мая 2023, 12:07 Неразорвавшийся снаряд упал на частный дом в Белгородской области Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле села Архангельского

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Архангельское Белгородской области. Неразорвавшийся снаряд рухнул на частный дом, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Под обстрелом Архангельское. По предварительным данным, неразорвавшийся снаряд попал в частный жилой дом», — объявил он.

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Жильцы, по словам губернатора, не пострадали. Взрывотехники занялись обезвреживанием снаряда, а оперативные службы устроили подворовый обход населенного пункта.

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