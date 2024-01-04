Происшествия 04 января 2024, 15:32 Неразорвавшиеся боеприпасы начали вывозить из Белгорода для уничтожения Гладков: из Белгорода начали вывозить неразорвавшиеся боеприпасы

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Три неразорвавшихся боеприпаса, найденных 3 января на Красноармейской улице в Белгороде и в микрорайоне Улитка Белгородского района, уничтожат на полигоне. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

Решение об этом приняли взрывотехники Минобороны. Гладков отметил, что снаряды уже начинают вывозить, из-за этого часть улиц временно перекроют.

«Везде выставлены патрули. Как только будет безопасно, начнем возвращать жителей в их дома», — подчеркнул он.

губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

Часть эвакуированных из-за найденных боеприпасов жителей разместили в ПВР, часть отправилась к родственникам. Людям предоставили полноценное горячее питание и напитки.

Гладков обратил внимание, что у подъездов домов, откуда временно выехали жители, выставят посты бойцов самообороны и полиции — они будут следить за порядком и охранять имущество жильцов.