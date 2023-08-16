Происшествия 16 августа 2023, 18:51 Неразорвавшиеся боеприпасы кассетных бомб нашли в центре Донецка МЧС ДНР сообщило о найденных в центре Донецка боеприпасах кассетных бомб РИА «Новости»

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Уцелевшие суббоеприпасы от кассетных бомб западного образца нашли жители Донецка недалеко от остановки общественного транспорта в центре города. Об этом со ссылкой на республиканский главк МЧС сообщило РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что опасную находку жители обнаружили в минувший вторник, 15 августа, и вызвали на место спасателей. На точку приехали саперы отряда пиротехнических работ специализированного центра.

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В ходе осмотра они подтвердили, что на месте находятся боеприпасы из кассетного артиллерийского снаряда калибра 155 миллиметров. Все найденные снаряды уничтожили на месте.

Украинские боевики получили кассетные боеприпасы от США в начале июля. Советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан заявил, что такое решение приняли после получения гарантий со стороны украинских властей не использовать эти снаряды против мирного населения.

С критикой этого заявления выступил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что командование ВСУ неоднократно нарушало международные правила ведения боевых действий.

Впервые ВСУ использовали кассетные боеприпасы для обстрела Донецка 5 августа. После разрыва снарядов в воздухе загорелись жилые дома на Университетской улице и Щорса, а также первый корпус донецкого вуза экономики и торговли.