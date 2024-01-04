Происшествия 04 января 2024, 18:48 Неразорвавшаяся ракета ВСУ упала в районе СевГУ в Севастополе Развожаев: сбитая ракета ВСУ упала в районе СевГУ и не взорвалась

Читать 360tv в

Сбитая украинская ракета, по предварительной информации, упала в районе частного сектора за СевГУ и не взорвалась. Туда выехали спецслужбы, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, в нескольких районах города зафиксировали падение обломков сбитых ракет, в том числе на набережной Учкуевки и в Черноречье.

Реклама

Развожаев призвал севастопольцев не приближаться к обломкам ракет, а сразу сообщать о них в экстренные службы. Губернатор также напомнил об ответственности за распространение в Сети видео работы ПВО.

«Тех, кто выкладывал видео работы ПВО, которое уже полетело по укропабликам, уже вычисляют органы. Это уголовно наказуемо», — предупредил он.

По данным Минобороны, ВСУ атаковали Крым около 17:20. В небе над полуостровом сбили 10 ракет противника. Военные в Севастополе отразили удары по городу.