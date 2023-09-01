Происшествия 01 сентября 2023, 17:40 Непристегнутый пассажир погиб в ДТП в Ростовской области

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В Ростовской области произошло смертельное ДТП, жертвой которого стал 32-летний пассажир ВАЗа. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на УГИБДД региона.

По предварительным данным, 21-летний мужчина сел за руль нетрезвым, но даже это не заставило его пассажира пристегнуться. В результате водитель не справился с управлением, и машина перевернулась. В момент аварии пассажир вылетел из авто и его насмерть придавило транспортным средством. По факту аварии начали проверку.

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