27 апреля 2023, 17:46
Непотушенная сигарета стала причиной пожара в многоквартирном доме в Иркутске
В Иркутске на улице Бажова накануне произошло возгорание в многоквартирном доме. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
По информации ведомства, о пожаре спасателям рассказали жители дома. Они увидели задымление в подъезде на пятом этаже. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС эвакуировали 30 человек, написал сайт newizv.ru.
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Причиной пожара могло стать халатное обращение с огнем со стороны пенсионерки, которую нашли лежащей на диване с сигаретой. Информации о пострадавших не поступало.
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