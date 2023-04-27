Происшествия 27 апреля 2023, 17:46 Непотушенная сигарета стала причиной пожара в многоквартирном доме в Иркутске

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В Иркутске на улице Бажова накануне произошло возгорание в многоквартирном доме. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, о пожаре спасателям рассказали жители дома. Они увидели задымление в подъезде на пятом этаже. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС эвакуировали 30 человек, написал сайт newizv.ru.

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Причиной пожара могло стать халатное обращение с огнем со стороны пенсионерки, которую нашли лежащей на диване с сигаретой. Информации о пострадавших не поступало.