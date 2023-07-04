Происшествия 04 июля 2023, 18:31 Непотушенная сигарета дважды стала причиной пожара в доме в Нижнем Новгороде

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В Приокском районе в одном из домов на улице Голованова дважды за ночь возникал пожар из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Нижегородской области.

Пожар вспыхивал в многоквартирном доме, потому что один из жильцов засыпал с непотушенной сигаретой. Оба раза 14 остальных обитателей дома оказывались на улице посреди ночи. Пострадавших нет.

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