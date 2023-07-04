04 июля 2023, 18:31
Непотушенная сигарета дважды стала причиной пожара в доме в Нижнем Новгороде
В Приокском районе в одном из домов на улице Голованова дважды за ночь возникал пожар из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Нижегородской области.
Пожар вспыхивал в многоквартирном доме, потому что один из жильцов засыпал с непотушенной сигаретой. Оба раза 14 остальных обитателей дома оказывались на улице посреди ночи. Пострадавших нет.
Пожары
Реклама
Реклама