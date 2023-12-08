Эксклюзив 08 декабря 2023, 08:31 «Неполадки заметили еще при разгоне». Пассажир — об аварийной посадке самолета в Новосибирске Пассажир экстренно севшего в Новосибирске самолета рассказал подробности ЧП Западно-Сибирская транспортная прокуратура / Telegram

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Неполадки в работе двигателей Boeing 737-800, вылетевшего из Новосибирска в Москву, заметили еще при разгоне. Об этом в комментарии «360» рассказал один из пассажиров.

«При разгоне на полосе стали хлопать турбины и появилось пламя на двух турбинах. Когда были хлопки, мощность падала. Затем самолет кое-как взлетел. Он периодически сваливался, потом нормализовалось», — сказал он.

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Мужчина добавил, что не заметил паники на борту. Только через пять минут после остановки начали аплодировать, благодаря пилота за успешную посадку.

«Внутри самолета было очень тихо. Паники не было, люди не верили, что происходит. Хлопать начали только после пяти минут после остановки самолета, так как в основе своей люди были в шоке от того, что произошло. Ну и тут тоже отходили спустя час или два», — добавил собеседник «360».

Аварийная посадка самолета авиакомпании S7 Airlines («Сибирь») произошла из-за помпажа двигателя. Точную причину ЧП выяснят во время доследственной проверки. Приземление прошло штатно, никто не пострадал.