В одном из московских домов упал лифт. Такая заявка пришла в МЧС. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах. О пострадавших информации не поступало.

По данным источника, падение лифта произошло по адресу улица Свободы, дом 73, корпус 2. На место выехали экстренные службы. Предварительно, обрушения не произошло. Пока нет информации о погибших и пострадавших, также неизвестно, что стало причиной неполадки.