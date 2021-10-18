18 октября 2021, 15:55
Неполадки с лифтом произошли в многоквартирном доме в Москве — источник «360»
Источник 360: на улице Свободы в доме застрял лифт
В одном из московских домов упал лифт. Такая заявка пришла в МЧС. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах. О пострадавших информации не поступало.
По данным источника, падение лифта произошло по адресу улица Свободы, дом 73, корпус 2. На место выехали экстренные службы. Предварительно, обрушения не произошло. Пока нет информации о погибших и пострадавших, также неизвестно, что стало причиной неполадки.