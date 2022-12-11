Происшествия 11 декабря 2022, 01:23 Непогода оставила без света более 8 тысяч жителей Чувашии МЧС Чувашии: последствия непогоды ликвидируют 35 бригад энергетиков Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Электроснабжение нарушилось в 42 населенных пунктах Чувашии из-за неблагоприятной погоды. В настоящее время без света остаются тысячи жителей, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В зоне отключения оказались 3620 жилых дома с населением более восьми тысяч человек и 14 социально значимых объектов.

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«На месте ведутся аварийно-восстановительные работы, в которых задействованы 35 бригад энергетиков и 45 единиц техники», — уточнили в главке.

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По данным спасателей, нарушение электроэнергии зафиксировали в Моргаушском, Аликовском, Ибресинском, Урмарском, Батыревском, Вурнарском, Канашском, Шумерлинском, Чебоксарском и Цивильском образованиях Чувашии. К ликвидации последствий привлекли 102 человека.

Ранее почти 18 тысяч жителей Курской области лишились электричества из-за ледяного дождя. Ремонтом оборванных проводов ЛЭП занимались 74 бригады энергетиков. По данным местных властей, из-за непогоды нарушилась работа электротранспорта.