Происшествия 27 февраля 2023, 14:13 Неплательщик алиментов в Нижнем Новгороде пытался отбиться от пристава пистолетом

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В Нижнем Новгороде 41-летний неплательщик алиментов стрелял в судебного пристава. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СКР по региону.

Представитель власти пришел к должнику, чтобы сопроводить его в районный отдел полиции. Но алиментщику это не понравилось, и он схватился за травматический пистолет и выстрелил в пристава. Правда, промахнулся и попал в стену.

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Теперь в отношении мужчины возбудили уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении представителя власти.

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