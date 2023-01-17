Происшествия 17 января 2023, 15:29 Неосторожное обращение с огнем привело к двум смертям в Салехарде

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В Салехарде при тушении пожара в частном доме спасатели обнаружили тела двоих человек. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного управления Следственного комитета.

Пожар произошел минувшей ночью в оборудованном под жилое помещении здании. В результате неосторожного обращения с огнем погибли 46-летняя женщина и 52-летний мужчина.

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По данному факту организовали доследственную проверку. На месте пожара работал криминалист.

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