«Неординарная и творческая личность». Близкий друг рассказал о погибшем во время пожара в Костроме диджее Шкалове | 360°

Эксклюзив 05 ноября 2022, 19:51 «Неординарная и творческая личность». Близкий друг рассказал о погибшем во время пожара в Костроме диджее Шкалове Друг Шкалова Сарыгин рассказал о погибшем в костромском «Полигоне» DJ Aster "ВКонтакте"

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Погибший в клубе «Полигон» диджей Иван Шкалов, выступавший под псевдонимом DJ Aster, был неординарной и творческой личностью. Его близкий друг Иван Сарыгин рассказал в комментарии для «360», каким был известный костромской музыкант.

«Был неординарной творческой личностью, очень креативный, с уникальным чувством музыки. Добрый и отзывчивый», — поделился Сарыгин.

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Он добавил, что Иван всегда стремился поддержать своих друзей и помочь советом.

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Ранее стало известно, что среди погибших при пожаре в ночном клубе «Полигон» обнаружено тело 36-летнего диджея. Друзья рассказали, что он работал в этом клубе уже долгое время.

Пожар в Костроме произошел в ночь на 5 ноября. На момент происшествия в клубе отдыхало более 250 человек. Не всем удалось быстро покинуть горящее здание. На данный момент известно о 13 погибших.

По предварительной информации, пожар начался после выстрела из ракетницы прямо в здании. Подозреваемого уже задержали, он признал свою вину.