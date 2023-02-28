Происшествия 28 февраля 2023, 15:59 Неопытный водитель устроил ДТП с пострадавшими в Тольятти

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Серьезное ДТП произошло в Тольятти. Там по вине неопытного водителя столкнулись три автомобиля. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные областного Главка.

Авария случилась в воскресенье, 26 февраля, на улице Кунеевской. Молодой человек за рулем Lada Priora не справился с управлением и врезался в бордюр. Автомобиль по инерции проехал вперед и остановился лишь после удара в световую опору.

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В результате травмы получили 18-летний водитель и пассажир. Их доставили в медицинское учреждение. Также пострадал 17-летний пассажир, ему назначили амбулаторное лечение.

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