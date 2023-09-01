01 сентября 2023, 00:16
Неопознанный объект уничтожили в районе микрорайона Кресты в Пскове
Псковский губернатор Ведерников: сбит неопознанный объект в районе Крестов
В районе Крестов в Пскове уничтожили в небе единичный неопознанный объект. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект», — написал он.
Реклама
Ведерников сопроводил пост небольшим видео, на котором запечатлены меры по нейтрализации этого объекта.
«На земле никаких последствий нет», — сообщил Ведерников.
Поздно вечером 30 августа жители Пскова сообщили о звуках стрельбы в городе. Также, по их словам, в городе работала система ПВО. Также жители говорили о звуках, похожих на автоматные очереди и громких хлопках.
Вечером 29 августа в районе псковского аэропорта Кресты прозвучали взрывы. В здании воздушной гавани вспыхнул пожар. Огонь вскоре ликвидировали, но все запланированные рейсы на время отменили. Как сообщили местные власти, жертв и пострадавших нет.
Реклама
Реклама