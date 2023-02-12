Происшествия 12 февраля 2023, 21:24 Неопознанный летающий объект заметили у восточного побережья Китая Global Times: в акватории городского округа Жичжао обнаружили неопознанный летающий объект РИА «Новости»

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На востоке Китая заметили неопознанный летающий объект. Об этом сообщил Global Times в своем Twitter-аккаунте.

«Местные морские власти восточно-китайской провинции Шаньдун объявили в воскресенье, что они заметили неопознанный летающий объект. Это произошло в водах недалеко от прибрежного города Жичжао в провинции», — говорится в сообщении.

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Власти заявили, что готовы сбить НЛО. Они предупредили местных рыбаков быть бдительными и, в случае падения объекта рядом с чьей-либо лодкой, оказать помощь правоохранителям.

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В воскресенье стало известно, что американские военные сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью Канады. Приказ уничтожить НЛО отдал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Неделей ранее в США сбили китайский аэростат у побережья штата Южная Каролина, который случайно попал в воздушное пространство Штатов. В КНР подтвердили, что объект принадлежал им, выполнял метеорологические наблюдения, но сбился с курса