12 февраля 2023, 21:24
Неопознанный летающий объект заметили у восточного побережья Китая
Global Times: в акватории городского округа Жичжао обнаружили неопознанный летающий объект
На востоке Китая заметили неопознанный летающий объект. Об этом сообщил Global Times в своем Twitter-аккаунте.
«Местные морские власти восточно-китайской провинции Шаньдун объявили в воскресенье, что они заметили неопознанный летающий объект. Это произошло в водах недалеко от прибрежного города Жичжао в провинции», — говорится в сообщении.
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Власти заявили, что готовы сбить НЛО. Они предупредили местных рыбаков быть бдительными и, в случае падения объекта рядом с чьей-либо лодкой, оказать помощь правоохранителям.
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В воскресенье стало известно, что американские военные сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью Канады. Приказ уничтожить НЛО отдал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Неделей ранее в США сбили китайский аэростат у побережья штата Южная Каролина, который случайно попал в воздушное пространство Штатов. В КНР подтвердили, что объект принадлежал им, выполнял метеорологические наблюдения, но сбился с курса
США
Канада
Китай
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