Происшествия 03 апреля 2024, 13:24 Неонацисты всех мастей уничтожат. Захарова — об ударах ВСУ по Белгородской области Захарова пообещала ответ на обстрелы Белгорода со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Бандеровцы активно используют западное вооружение для атак на российские территории. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя удары ВСУ по Белгородской области.

Дипломат напомнила о словах главы ГУР Украины Кирилла Буданова, который назвал «выгодными» атаки на Белгород. Об этом могут говорить только ограниченные люди, заявила Захарова. Она отметила, что ВСУ наносят удары по жилому сектору, особенно достается Белгороду.

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«Белгородцев, как и всех россиян, невозможно сломить и запугать. А неонацисты всех мастей получат достойный ответ и будут уничтожены», — подчеркнула представитель МИД России.

Украинские боевики регулярно атакуют Белгородскую область. Накануне из-за обстрела пострадал житель села Цаповка.