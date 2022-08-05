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    05 августа 2022, 10:07

    Неонацист из «Правого сектора» захотел взорвать прокуратуру в РФ

    ФСБ задержала неонациста «Правого сектора», планировавшего теракт в Черкесске

    Максим Зинкин

    Сотрудники ФСБ задержали сторонника запрещенной в России организации «Правый сектор»*, планировавшего теракт в здании прокуратуры в Черкесске. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ведомства.

    «Оперативники задержали 30-летнего жителя Карачаево-Черкесской Республики, планировавшего совершить террористическую акцию против республиканских военнослужащих и правоохранительных органов», — заявили в ФСБ.

    Преступник после воплощения замыслов намеревался уехать на Украину. По адресу пребывания задержанного оперативники обнаружили схемы подходов к зданиям военкомата и прокуратуры, переписку с украинскими кураторами, два самодельных взрывных устройства мощностью около трех килограммов тротила и символику преступной националистической организации.

    Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Участие в экстремистской организации» и «Приготовление к террористическому акту».

    *«Правый сектор» признан экстремистской организацией и запрещен в России.