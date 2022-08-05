Неонацист из «Правого сектора» захотел взорвать прокуратуру в РФ

Сотрудники ФСБ задержали сторонника запрещенной в России организации «Правый сектор»*, планировавшего теракт в здании прокуратуры в Черкесске. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ведомства.

«Оперативники задержали 30-летнего жителя Карачаево-Черкесской Республики, планировавшего совершить террористическую акцию против республиканских военнослужащих и правоохранительных органов», — заявили в ФСБ.

Преступник после воплощения замыслов намеревался уехать на Украину. По адресу пребывания задержанного оперативники обнаружили схемы подходов к зданиям военкомата и прокуратуры, переписку с украинскими кураторами, два самодельных взрывных устройства мощностью около трех килограммов тротила и символику преступной националистической организации.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Участие в экстремистской организации» и «Приготовление к террористическому акту».

*«Правый сектор» признан экстремистской организацией и запрещен в России.