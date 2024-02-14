14 февраля 2024, 21:06
«Неоднократно угрожал». Красногорский подросток — о конфликте с водителем маршрутки
Минтранс Подмосковья уволил водителя, который напал на подростка в маршрутке
Водитель маршрутки накинулся с кулаками на подростка в Красногорске. Теперь мужчиной занимаются следователи. Поводом для нападения стала оплата проезда, рассказал «360» 17-летний житель подмосковного города.
«Водителю не понравилось, что карта „Стрелка“ не проходила через терминал, поэтому я не мог оплатить проезд. После этого он грубо попросил меня выйти из маршрутки. Деньги на моей карте были. Позже я ею оплачивал проезд на другом маршруте и все работало», — рассказал подросток.
Реклама
По словам юноши, водитель пытался его ударить, но мужчину вовремя удержали двое пассажиров. После этого он успокоился и вернулся за руль маршрутного автобуса.
Подросток отметил, что два месяца назад уже была подобная ситуация причем с этим же водителем. Тогда за юношу расплатилась незнакомая женщина, которой он потом отдал деньги за проезд.
«Этот водитель неоднократно угрожал и другим пассажирам, среди которых были дети», — добавил собеседник «360».
Минтранс Московской области уволил водителя, который напал на подростка в Красногорске. Также следователи организовали проверку после появления в СМИ информации о потасовке в маршрутке.
Красногорск
Дети
Водители
Реклама
Реклама