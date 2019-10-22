Необычная смесь: петербурженка напоила грудничка средством от накипи
Жительница Санкт-Петербурга случайно отравила ребенка, сообщил портал «Дни.ру» со ссылкой на FlashNord.
Предположительно, женщина случайно смешала детскую смесь с жидкостью против накипи. Пострадавшего грудного ребенка экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.
По сообщению газеты «Петербургский дневник», малышу поставили предварительный диагноз «острое пероральное отравление органической жидкостью. По делу ведется проверка.