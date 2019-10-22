Необычная смесь: петербурженка напоила грудничка средством от накипи

Предположительно, женщина случайно смешала детскую смесь с жидкостью против накипи. Пострадавшего грудного ребенка экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.

По сообщению газеты «Петербургский дневник», малышу поставили предварительный диагноз «острое пероральное отравление органической жидкостью. По делу ведется проверка.