  • Необычная смесь: петербурженка напоила грудничка средством от накипи

    22 октября 2019, 13:13

    Ирина Нагайникова

    Жительница Санкт-Петербурга случайно отравила ребенка, сообщил портал «Дни.ру» со ссылкой на FlashNord.

    Предположительно, женщина случайно смешала детскую смесь с жидкостью против накипи. Пострадавшего грудного ребенка экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.

    По сообщению газеты «Петербургский дневник», малышу поставили предварительный диагноз «острое пероральное отравление органической жидкостью. По делу ведется проверка.