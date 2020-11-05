Ненависть к отцу и раздел имущества подтолкнули москвичку заказать его смерть

Жительнице Москвы предъявили обвинение в подготовке к убийству по найму. По мнению следователей, она хотела избавиться от отца на почве ненависти и раздела имущества.

Следователи установили, что 47-летняя жительница Москвы предлагала 1,5 миллиона рублей за убийство своего отца, сообщил «360» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий. Решение убрать родственника она приняла из неприязни к нему и желания получить большую долю. Дело вели следователи по Наро-Фоминску.

Потенциальным исполнителям убийства подозреваемая сказала все, что известно об ее отце, а также данные о его местонахождении. Она передала киллерам пакет с электрошокером, перчатками и фотографией потерпевшего.

Правоохранители узнали о намерениях женщины, после чего все ее беседы с потенциальными исполнителями убийства контролировались. Следователи предупредили жертву о том, что на него готовится покушение.

Поймать подозреваемую удалось после того, как она передала 180 тысяч рублей киллеру. В ближайшее время следователи будут просить суд избрать ей меру пресечения. Возбуждено уголовное дело по ряду статей, в том числе о покушении на убийство.