Немку заподозрили в убийстве 5 детей

Погибли три девочки в возрасте полутора, двух и трех лет, а также два мальчика шести и восьми лет.

Стражи порядка проверили квартиру после обращения к ним бабушки погибших детей. Та рассказала, что ее 27-летняя дочь убила пятерых малышей. Предположительно, подозреваемая сбежала с еще одним ребенком. По словам пожилой женщины, девушка решила покончить с собой.

Вскоре мать обнаружили под поездом на главном железнодорожном вокзале в Дюссельдорфе, что в 35 километрах от ее дома. Девушка получила серьезные травмы, ее госпитализировали. В больнице она лежит под охраной полиции, написала газета «Известия».

Еще один ее 11-летний сын жив, его передали бабушке.

Делом занимаются 40 полицейских, они выясняют обстоятельства случившегося. Также устанавливаются причины смерти детей.