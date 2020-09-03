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    03 сентября 2020, 18:46

    Немку заподозрили в убийстве 5 детей

    Алена Макаренко

    Немецкие полицейские обнаружили тела пятерых детей в квартире дома в Золингене, расположенном в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Об этом сообщил таблоид Bild.

    Погибли три девочки в возрасте полутора, двух и трех лет, а также два мальчика шести и восьми лет.

    Стражи порядка проверили квартиру после обращения к ним бабушки погибших детей. Та рассказала, что ее 27-летняя дочь убила пятерых малышей. Предположительно, подозреваемая сбежала с еще одним ребенком. По словам пожилой женщины, девушка решила покончить с собой.

    Вскоре мать обнаружили под поездом на главном железнодорожном вокзале в Дюссельдорфе, что в 35 километрах от ее дома. Девушка получила серьезные травмы, ее госпитализировали. В больнице она лежит под охраной полиции, написала газета «Известия».

    Еще один ее 11-летний сын жив, его передали бабушке.

    Делом занимаются 40 полицейских, они выясняют обстоятельства случившегося. Также устанавливаются причины смерти детей.

    Новости SMI.FM