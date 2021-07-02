Немецкую авиабомбу весом 250 килограммов нашли под Севастополем

Под Севастополем обнаружили авиабомбу времен войны весом 250 килограммов. Об этом сообщил «Новый Севастополь».

Опасный предмет обнаружили рабочие во время земляных работ в окрестностях станции «Мекензиевы горы». Они обратились в правоохранительные органы.

На место прибыли специалисты ОМОН Росгвардии. Эксперты установили, что находка является немецкой фугасной авиабомбой SD-250 со взрывателем.

Информацию о находке передали в МЧС, чтобы в дальнейшем утилизировать бомбу.