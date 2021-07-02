facebook_pixel
    02 июля 2021, 15:37

    Немецкую авиабомбу весом 250 килограммов нашли под Севастополем

    Полина Гребенщикова

    Под Севастополем обнаружили авиабомбу времен войны весом 250 килограммов. Об этом сообщил «Новый Севастополь».

    Немецкую авиабомбу весом 250 килограммов нашли под Севастополем

    Опасный предмет обнаружили рабочие во время земляных работ в окрестностях станции «Мекензиевы горы». Они обратились в правоохранительные органы.

    На место прибыли специалисты ОМОН Росгвардии. Эксперты установили, что находка является немецкой фугасной авиабомбой SD-250 со взрывателем.

    Информацию о находке передали в МЧС, чтобы в дальнейшем утилизировать бомбу.