02 июля 2021, 15:37
Немецкую авиабомбу весом 250 килограммов нашли под Севастополем
Под Севастополем обнаружили авиабомбу времен войны весом 250 килограммов. Об этом сообщил «Новый Севастополь».
Опасный предмет обнаружили рабочие во время земляных работ в окрестностях станции «Мекензиевы горы». Они обратились в правоохранительные органы.
На место прибыли специалисты ОМОН Росгвардии. Эксперты установили, что находка является немецкой фугасной авиабомбой SD-250 со взрывателем.
Информацию о находке передали в МЧС, чтобы в дальнейшем утилизировать бомбу.