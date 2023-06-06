06 июня 2023, 12:22
Немецкий таблоид обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС, но потом передумал
Газета Bild исправила новость о том, что Россия сама подорвала Каховскую ГЭС
Крупный немецкий ежедневный таблоид Bild переписал статью об обрушениях на Каховской ГЭС. Сначала он обвинил во всем Россию, но потом изменил мнение и внес правки. Подмену выдал его пост в Twitter с первоначальным заголовком, сообщило РИА «Новости».
Издание опубликовало на своем сайте статью о разрушениях на Каховской ГЭС и дало анонс в соцсетях. Если в Twitter статью озаглавили «Россия взорвала огромную плотину», то при переходе по ссылке открылся текст под другим названием — «На Украине разрушена огромная плотина!».
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Автор статьи восстановил по заявлениям чиновников, пабликов и СМИ хронологию событий, а также привел заявления президента Украины Владимира Зеленского и его советника Андрея Ермака с обвинениями в адрес России.
Таблоид вкратце привел позицию российской стороны — Каховская ГЭС получила разрушения из-за ударов украинской армии. В МАГАТЭ, по информации издания, заявили, что ЧП на станции не отразится на Запорожской АЭС.
Военный эксперт Евгений Михайлов предупредил, что киевский режим обвинит Россию в подрыве Каховской ГЭС. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ракетный удар по станции нанесли, чтобы отвлечь внимание от провалившегося контрнаступления.
Германия
Журналистика
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Разрушение Каховской ГЭС
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