Немецкий дизайнер погиб в Португалии во время отдыха с сыном

Полиция Португалии нашла тела немецкого дизайнера Клеманса Вайсшаара и его трехлетнего сына. У мужчины зафиксировано огнестрельное ранение на голове, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Mirror.

Тела мужчины и ребенка обнаружили недалеко от деревни Санта-Маргарида-да-Серра. Они находились в сгоревшем автомобиле.

В полицию ранее обратилась мать мальчика, бывшая жена Вайсшаара, сообщившая, что экс-супруг забрал ребенка на время и перестал выходить на связь.