Немецкий боеприпас времен ВОВ нашли в центре Севастополя

По данным издания, боеприпас был найден во время реконструкции улицы Большой Морской и площадей Ушакова и Лазарева.

«Боеприпас времен Великой Отечественной войны — авиабомба SD-50, стоявшая на вооружении Германии», — уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС.

На время проведения саперных работ движение транспорта по Большой Морской приостановили, а территорию оцепили. Горожан, которые живут в доме в непосредственной близости от находки, попросили временно перейти в Театр имени Лавренева. Специалисты вывезли бомбу из города к месту, где ее должны уничтожить. Отмечается, что и. о. губернатора Михаил Развожаев лично проследил за ходом операции.