Нельзя отредактировать: казахстанские врачи заморозили младенца из-за ошибки в документах

В казахстанском городе Атырау врачей перинатального центра заподозрили в убийстве новорожденного.

Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Шынгыс Кабдул заявил, что младенца записали как мертворожденного, однако тот начал подавать признаки жизни. Медики вместо исправления ошибки в бумагах поместили живого младенца в морозильную камеру.

По словам Кабдула, медики могли спасти ребенка. Врачи объяснили свой поступок тем, что внесенную в базу информацию уже нельзя было отредактировать.

Информацию о произошедшем следствие узнало случайно от самих врачей. Сотрудников допрашивали по делу в отношении руководителя Атырауского областного перинатального центра о коррупции.