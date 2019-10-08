  • Нельзя отредактировать: казахстанские врачи заморозили младенца из-за ошибки в документах

    08 октября 2019, 20:29

    Ирина Нагайникова

    Врачи казахстанского роддома заморозили заживо младенца, числившегося мертвым, по документам, сообщил «Царьград».

    В казахстанском городе Атырау врачей перинатального центра заподозрили в убийстве новорожденного.

    Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Шынгыс Кабдул заявил, что младенца записали как мертворожденного, однако тот начал подавать признаки жизни. Медики вместо исправления ошибки в бумагах поместили живого младенца в морозильную камеру.

    По словам Кабдула, медики могли спасти ребенка. Врачи объяснили свой поступок тем, что внесенную в базу информацию уже нельзя было отредактировать.

    Информацию о произошедшем следствие узнало случайно от самих врачей. Сотрудников допрашивали по делу в отношении руководителя Атырауского областного перинатального центра о коррупции.