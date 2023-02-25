Происшествия 25 февраля 2023, 13:43 Нелегальных таксистов задержали в аэропорту «Домодедово»

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Двух таксистов-нелегалов задержали в аэропорту «Домодедово». Им выписали штраф, а машины отправили на штрафстоянку.

Представители подмосковного Минтранса, линейного управления полиции и администрации округа Домодедово вышли в рейд на привокзальной территории воздушной гавани. Документы проверили у порядка 100 перевозчиков.

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«У двух водителей отсутствовала путевая документация, разрешение на перевозку пассажиров легковым такси. На автомобиле не было фонаря оранжевого цвета, а в салоне информации о водителе», — объяснил консультант межмуниципального отдела № 3 министерства Александр Матвеев.

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Главный инспектор службы дорожного хозяйства администрации городского округа Домодедово Алексей Лебедев заявил, что пассажиры должны быть уверены, что таксист несет ответственность за их безопасность.

В Московской области автомобиль такси должен быть белый с желтыми полосками или полностью желтым.

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