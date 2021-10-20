Нелегального мигранта чуть не зарезали в Петербурге

Мужчина, оказавшийся нелегальным мигрантом, госпитализирован с ножевым ранением в Петербурге. Об этом написали «Невские новости».

По словам пострадавшего, у него возник конфликт с тремя незнакомыми ему мигрантами, в результате которого его ударили ножом.

Полиция задержала троих подозреваемых, они отрицают свою причастность к преступлению, утверждая, что обнаружили пострадавшего уже с ранением и вызвали ему скорую.