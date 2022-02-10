Нелегальная парковка на пустыре вызвала недовольство у жителей Мурино в Ленинградской области

На Охтинской аллее в Мурино Ленинградской области образовалась стихийная парковка. Многие жители стали оставлять свои автомобили на газоне, мешая при этом пешеходам. Недавно недовольные жители проткнули автомобилям шины. Об этом сообщил Piter.tv.

Пустырь расположен напротив дома № 14 по Охтинской аллее. Этой зимой водители начали оставлять там свои машины. Однако многих жильцов это возмутило, они в социальных сетях призывали автолюбителей перестать вести себя подобным образом. Кроме того, недовольные рассказали, что импровизированная парковка в будущем должна стать зеленой зоной — сейчас там уже высажены саженцы деревьев.

9 февраля горожане начали создавать окопы, чтобы не давать машинам проехать. Сутками ранее кто-то проколол шины на автомобилях. Минимум восемь машин пострадали.