Некоторые жители Кургана остались без света после грозы

Мужчина рассказал изданию, что в его квартире выключился свет примерно в 18 часов вечера. Для выяснения причин он позвонил в управляющую компанию. Ему сообщили, что в причинах разбираются.

В пресс-службе «СУЭНКО» объяснили, что на данный момент работают пять оперативно-выездных бригад. Они перезапитывают потребителей микрорайона Северный, электроснабжение которых нарушила гроза.