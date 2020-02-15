«Она так хотела второго ребенка». Одноклассница рассказала о застреленной в Калининграде Дарье Ефимовой

Одноклассница Дарьи Ефимовой, которая погибла вместе с мужем в результате стрельбы в Калининграде, рассказала «360», что версия о конфликте из-за места на рынке может оказаться правдивой.

Анна Илимович сообщила, что Дарья начала работать на рынке сразу после школы, которую они окончили в 2000-м голу. Сначала она была наемным работником, потом накопила денег и выкупила собственную точку. Дарья вряд ли могла сама спровоцировать конфликт. Она была улыбчивая, не хабалистая, я даже не помню, чтобы у нее в школе с кем-то были ссоры. Детей фруктами угощала на рынке», — поделилась Анна.

Версию личной неприязни рассматривают и в региональном управлении Следственного комитета России.

Как сообщила «360» Анна, Дарья всегда хотела для семьи лучшей жизни. Недавно забрала маму из деревни в Калининград. Ждала второго ребенка, который был долгожданным. Подруга убитой Оксана Малкина подтвердила «360», что еще одного малыша супруги хотели уже более пяти лет.

Сын погибших сейчас находится с огнестрельным ранением в больнице. Соседи его бабушки рассказали редакции, что он в тяжелом состоянии, но жить будет.