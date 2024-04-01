Происшествия 01 апреля 2024, 07:23 Нейтрализовали два беспилотника в Белгородской области Минобороны: силы ПВО сбили 2 БПЛА в Белгородской области Ali Hashisho/XinHua / Global Look Press

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Ночью 1 апреля в Белгородской области ликвидировали два украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Белгородской области», — объявила пресс-служба.

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Оборонное ведомство заявило, что киевский режим планировал атаковать объекты на российской территории. Для этого запустили БПЛА самолетного типа.

Украинские военные 31 марта атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области. На село Богун-Городок Борисовского района сбросили взрывные устройства с беспилотника и повредили крышу дома. Село Дунайка Грайворонского городского обстреляли, убив мирную жительницу. Над Белгородским районом сбили 10 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire, пострадала одна женщина.