Происшествия 24 августа 2023, 18:02 Нейрохирурги и травматологи начали оказывать помощь пострадавшим в ДТП в Калуге Шапша: с пострадавшими в ДТП в Калуге работают нейрохирурги и травматологи Губернатор Калужской областной Владислав Шапша

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С пострадавшими в массовом ДТП, которые находятся в Больнице скорой медицинской помощи и Калужской областной клинической больнице, работает мультидисциплинарная бригада специалистов разных профилей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владислав Шапша.

«К работе привлечены анестезиологи-реаниматологи, травматологи, нейрохирурги, хирурги рентгенологи», — написал он.

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Шапша сообщил, что ему позвонил также министр здравоохранения Михаил Мурашко и предложил помощь федеральных медцентров. Сейчас калужские врачи общаются с медиками Российской детской клинической больницы имени Пирогова.

Пятеро пострадавших в ДТП на автобусной остановке в центре Калуги, в том числе двое детей, находятся в медучреждениях в тяжелом состоянии, сообщал городской голова Дмитрий Денисов.

Полиция задержала водителя, сбившего, по уточненным данным, 11 человек на тротуаре около остановки в центре Калуги. Мужчину лишили прав из-за вождения под действием наркотиков, писал ТАСС.

Источник «360» рассказал, что 48-летний Владимира А. в 2007 и в 2014 году его ловили за вождение в пьяном виде. Также в нетрезвом состоянии он нередко появлялся в общественных местах. Кроме того, автомобилист был судим, состоял на учете в полиции, а с 2020 года его разыскивают судебные приставы из-за долгов.

Совершивший наезд на толпу в Калуге мужчина в первые минуты после случившегося оставался на месте аварии. Он ходил около остановки и хватался за голову. Территорию возле остановки, где произошла авария, оцепили. Сотрудники правоохранительных органов ведут проверку.