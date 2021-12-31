Неизвестным веществом в Казани отравились четыре человека

В Казани четыре человека, включая двоих детей, отравились неизвестным веществом. Все пострадавшие находились в одной квартире, откуда их забрали в больницу ночью 30 декабря. Об этом в МЧС по Татарстану сообщили ТАСС.

Отравление произошло в квартире жилого дома по улице Мулланура Вахитова, 8. Неизвестной субстанцией отравились две женщины 1977 и 1952 годов рождения. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Кроме того, в больницу доставили двух девочек 2013 и 2009 годов рождения, у которых диагностировали отравление легкой степени тяжести.

Выясняются обстоятельства отравления. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве экс-подполковник МВД Алексей Горбунов попал в больницу, отравившись таллием. Сообщалось, что мужчина занимался предпринимательской деятельностью, его бизнес был связан с обработкой вторсырья и грузоперевозками. Сестра Горбунова Индира сообщила «360», что силовик, вышедший на пенсию, не рассказывал родственникам о своем бизнесе. Следы радиоактивного вещества в организме Горбунова выявили при анализах в частной клинике, он в тяжелом состоянии.