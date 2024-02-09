Происшествия 09 февраля 2024, 14:52 Неизвестный «заминировал» московский отель, в котором остановился Такер Карлсон Shot: неизвестный угрожал подорвать отель, если силовики не арестуют Карлсона

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Неизвестный угрожал взорвать отель в Москве, в котором остановился американский журналист Такер Карлсон. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Вечером в четверг, 8 февраля, неизвестный позвонил силовикам. Злоумышленник сообщил о «минировании» столичного отеля 4Seasons на Охотном Ряду, в котором проживал Карлсон. Якобы в элитой гостинице разместили 50 килограммов тротила.

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При этом злоумышленник призвал арестовать американского журналиста. Он обещал взорвать отель, если силовики не заключат Карлсона под стражу. Здание гостиницы проверили после звонка. Никакой взрывчатки там не было.

На тот момент американский журналист уже покинул Россию. Звонивший хулиган, вероятно, об этом не знал. Злоумышленника разыскивают правоохранители.

Интервью президента России Владимира Путина Карлсону по состоянию на 11:32 по московскому времени посмотрели 71,6 миллиона раз в социальной сети X (бывший Twitter). Видео попало в тренды соцсети.