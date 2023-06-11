11 июня 2023, 11:34
Неизвестный заявил, что подорвет Павелецкий вокзал в Москве
Источник «360»: на номер 112 поступила угроза подрыва Павелецкого вокзала в Москве
Неизвестный мужчина утром 11 июня позвонил на номер «112» и заявил, что собирается взорвать Павелецкий вокзал в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
По данным собеседника «360», мужчина, который заявил об угрозе подрыва, проинформировал, что у него якобы есть сумка с пятью килограммами тротила.
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По данному факту идет проверка. Официально информацию об угрозе безопасности вокзала пока не подтверждали.
Позвонившему может грозить уголовная ответственность.
UPD: полиция на месте ожидает взрывотехников, сообщил источник «360». Проверка информации продолжается.
По данным источника, заявителя уже нашли. Мужчина находится в нетрезвом виде. Он заявил, что о минировании вокзала ему сообщила неизвестная женщина.
Москва 2023
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