Эксклюзив 11 июня 2023, 11:34 Неизвестный заявил, что подорвет Павелецкий вокзал в Москве Источник «360»: на номер 112 поступила угроза подрыва Павелецкого вокзала в Москве

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Неизвестный мужчина утром 11 июня позвонил на номер «112» и заявил, что собирается взорвать Павелецкий вокзал в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По данным собеседника «360», мужчина, который заявил об угрозе подрыва, проинформировал, что у него якобы есть сумка с пятью килограммами тротила.

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По данному факту идет проверка. Официально информацию об угрозе безопасности вокзала пока не подтверждали.

Позвонившему может грозить уголовная ответственность.

UPD: полиция на месте ожидает взрывотехников, сообщил источник «360». Проверка информации продолжается.

По данным источника, заявителя уже нашли. Мужчина находится в нетрезвом виде. Он заявил, что о минировании вокзала ему сообщила неизвестная женщина.