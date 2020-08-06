Неизвестный захватил заложников в банке во французском Гавре. Видео

Филиал банка находится недалеко от городского отделения полиции. По предварительным данным, в помещении в заложниках находятся пять человек.

По данным France Bleu, у этого мужчины есть несколько требований. Однако на данный момент он их не озвучил.

Все полицейские силы города мобилизованы. Полиция оцепила периметр.