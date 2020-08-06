06 августа 2020, 20:13
Неизвестный захватил заложников в банке во французском Гавре. Видео
Неизвестный мужчина захватил заложников в отделении банка. Он вооружен. Как сообщает газета Figaro, инцидент происходит во французском городе Гавре.
Филиал банка находится недалеко от городского отделения полиции. По предварительным данным, в помещении в заложниках находятся пять человек.
По данным France Bleu, у этого мужчины есть несколько требований. Однако на данный момент он их не озвучил.
Все полицейские силы города мобилизованы. Полиция оцепила периметр.