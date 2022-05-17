Неизвестный забрался на монумент «Дружба навеки» в Москве

Неизвестный мужчина залез на монумент «Дружба навеки» на Тишинской площади в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах. На месте происшествия работали скорая помощь, полиция и МЧС.

Подъехавшие психологи уговорили «скалолаза» спуститься. Как сообщил источник, стела пустотелая, внутри нее есть лестница.

Мужчину заметили и прохожие. Очевидцы снимали его «восхождение» на видео, выражая беспокойство судьбой мужчины. Детали происшествия уточняются.