10 мая 2023, 15:38
Неизвестный взрыв повредил стекла в частном доме Рузы
Источник «360» сообщил о пострадавших после неизвестного взрыва в доме Рузы
Похожий на взрыв звук прогремел на улице Международной в Рузском городском округе. В результате у одного из частных домов выбило окна. В распоряжении «360» оказалось фото с места происшествия.
На опубликованном кадре стекол в оконных проемах дома нет. По словам источника «360», предположительно, пострадали четыре человека. О причинах взрыва пока неизвестно, но, по словам собеседника, на улице появился резкий запах газа.
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В подмосковном главке МЧС сообщили, что заявки по этому адресу к ним не поступали.
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