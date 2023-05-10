Эксклюзив 10 мая 2023, 15:38 Неизвестный взрыв повредил стекла в частном доме Рузы Источник «360» сообщил о пострадавших после неизвестного взрыва в доме Рузы Телеканал «360»

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Похожий на взрыв звук прогремел на улице Международной в Рузском городском округе. В результате у одного из частных домов выбило окна. В распоряжении «360» оказалось фото с места происшествия.

На опубликованном кадре стекол в оконных проемах дома нет. По словам источника «360», предположительно, пострадали четыре человека. О причинах взрыва пока неизвестно, но, по словам собеседника, на улице появился резкий запах газа.

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В подмосковном главке МЧС сообщили, что заявки по этому адресу к ним не поступали.